Colombianer føler ingen glæde over foræret etapesejr

Den italienske mester fra Quick-Step hamrede over målstregen som hurtigste rytter, efter at han søndag måtte se sig besejret af tyske Pascal Ackermann (Bora) i spurten om etapesejren.

Kort efter Vivianis sejr på 3. etape vurderede løbsjuryen dog, at italieneren havde overtrådt reglerne, da man mente, at Viviani brød sin linje og foretog et ulovligt svaj fra højre mod venstre side i modvinden.

Det betød pludselig, at Fernando Gaviria (UAE) fik tildelt sejren, efter at colombianeren var blevet nummer to i spurten, men det glæder langt fra Gaviria.

- Det er svært at smile eller at være glad, når der sker sådan noget for en ven. Jeg er skuffet på hans (Viviani, red.) vegne, for jeg synes ikke, at der skete noget. For mig er han vinderen.

- Det er en ekstrem afgørelse. Han så sig ikke tilbage for at se, hvad der var bag ham, så han gjorde det ikke med ond hensigt.

- Han ville bare vinde og ønskede ikke at skade nogen. Han har altid opført sig korrekt og er en stor rytter. Jeg er skuffet på hans vegne, siger Fernando Gaviria ifølge AP.

Viviani forlod målområdet efter løbsjuryens beslutning, og italieneren virkede vred og satte ikke ord på, at etapesejren var gledet ud af hænderne på ham.

Gavirias sejr betød samtidig, at Arnaud Demare (FDJ) blev nummer to, mens Ackermann blev noteret for tredjepladsen på 3. etape.

I det samlede klassement fik det ingen betydning, og her er slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fortsat i den lyserøde førertrøje.

Giro d'Italia køres frem til 2. juni.