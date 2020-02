Clijsters havde en god fornemmelse i comebacknederlag

Der var ikke tale om noget eventyrligt comeback til den største tennisscene for Kim Clijsters, da hun mandag tabte i to sæt til spanieren Garbiñe Muguruza i en WTA-turnering i Dubai.

Clijsters viste i momenter prøver på de evner, der sikrede hende 41 WTA-titler i single, før hun stoppede karrieren i 2012. Og belgieren selv var tilfreds med præstationen.

- Jeg havde en god fornemmelse ude på banen, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg føler en anelse - måske ikke lettelse - men en følelse af at jeg kunne håndtere tempoet.

36-årige Clijsters var særligt på hælene i første sæt, som Muguruza vandt 6-2, men i andet sæt pressede hun Australian Open-finalisten fra i år ud i en tiebreak.

- Selvfølgelig er hun ikke den, der slår hårdest. Der er nogle af damerne, der rammer bolden meget hårdere. Jeg følte, at jeg kunne spille op med hende fra baglinjen.

- I perioder følte jeg, at jeg dominerede duellerne. Jeg synes, det er positivt, at jeg kom tilbage i andet sæt og spillede, som jeg gjorde. Det tager jeg med til de næste kampe, siger Kim Clijsters.

Den ti år yngre Garbiñe Muguruza roser Clijsters for hendes præstation.

- Jeg er sikker på, at hun bliver bedre og bedre og vil volde mange af os problemer, siger spanieren.

Clijsters stoppede første gang karrieren som 23-årig på grund af skader og med ønsket om at stifte en familie. I august 2009 gjorde hun comeback og vandt samme år US Open efter en finalesejr over Caroline Wozniacki.

I 2012 stoppede hun så karrieren for anden gang efter US Open.

Belgieren lå første gang nummer et på verdensranglisten i 2003 og senest i 2011.