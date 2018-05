Cleveland ydmyger Boston og holder liv i NBA-finaledrøm

Hjemme i Cleveland sejrede værterne med 116-86. Dermed reducerer Cavaliers til 1-2 i serien, efter at Celtics vandt de to første opgør i Boston.

Det spilles bedst af syv kampe.

Som sædvanlig var det superstjernen LeBron James, der blev topscorer hos Cavaliers. 27 point, 12 assister og fem rebounds endte han med.

Han fik dog også godt med hjælp fra blandt andre holdkammeraterne Kevin Love, Tristan Thompson, George Hill, J.R. Smith og Kyle Korver, der alle blev noteret for mindst ti point i nattens opgør.

Hos gæsterne blev Jayson Tatum topscorer med 18 point.

Cavaliers fik en kanon start på semifinaleseriens tredje kamp og var undervejs i første quarter foran med hele 20-4. Herfra så LeBron James og co. sig ikke tilbage, og føringen var aldrig på færre end 14 point.

Sejren var tiltrængt for Cavaliers, der havde det svært i seriens første to kampe i Boston. Holdet skal dog stadig vinde en kamp på udebane for at sikre sig adgang til NBA-finalerne for fjerde år i træk.

Det skyldes, at Boston endte med flere sejre i grundspillet i Cavaliers og dermed er højere seedet i slutspillet.

Det betyder, at Boston har fordelen af at spille på hjemmebane, hvis semifinaleserien skal afgøres i syv kampe.

Fjerde kamp er i Cleveland og spilles natten til tirsdag dansk tid.