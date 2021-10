Claus Thomsen om høje tilskuertal: En tæt og spændende liga

Divisionsforeningens formand tvivler på, at en coronaeffekt påvirker tilskuertallene i Superligaen.

Superligaen er et stort tilløbsstykke for tiden.

Før søndagens kampe, hvor der blandt andet er udsolgt til kampen mellem Brøndby og FC København, har ligaen et gennemsnit på 8305 tilskuere per kamp for sæsonen.

Ikke siden sæsonen 2008/09 har gennemsnittet været så højt, og turneringsstrukturen er en af årsagerne, mener Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, i et interview med Ekstra Bladet.

- Spændingsmomentet har også stor betydning. For det, der foregår frem mod runde 22, hvor klubberne deles op - top-6 og kval-spil - er lidt ligesom en mesterskabsafgørelse, siger han til avisen.

De høje tal skyldes ikke iveren efter at komme ud oven på coronakrisen, mener han.

- Når vi er så langt henne i sæsonen, tror jeg, sulten fra coronatiden for længst har lagt sig. Det handler i højere grad om, at vi har et produkt, hvor vi leverer en tæt, intens og spændende liga, siger Thomsen.

De seneste sæsoner har tilskuergennemsnittet været under 5000 som følge af coronakrisen.

I adskillige måneder måtte der ikke komme tilskuere til fodboldkampe i Danmark på grund af de landsdækkende restriktioner.

Fansene fik lov til at vende tilbage 21. april, og fra 1. august måtte udefans også møde op til kampene på dansk jord.

Salget af sæsonkort har i indeværende sæson slået rekord i flere danske klubber.

Søndagens derby mellem Brøndby og FC København fløjtes i gang klokken 14.