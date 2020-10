Claus Thomsen: Man spørger til fodbold i smitteopsporing

Divisionsforeningen har i en ny kampagne lagt vægt på, at der i sommer og september blev spillet 46 kampe under superligaordningen, uden at der blev konstateret smittetilfælde efterfølgende.

På et pressemøde onsdag gav faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak udtryk for, man skulle passe på med at lægge for meget i tallene for fodboldkampene.

- Det tror jeg, er svært at konkludere på den måde, fordi vi kan ikke redegøre for hvert eneste smittetilfælde, sagde han på et pressemøde.

Men Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, mener, at foreningen har gjort meget for at konstatere, at ingen er blevet smittet under kampene. Og han fastholder, at fodbolden har været smittefri.

- Vi har fortalt folk inden kampen, at de skal kontakte os, hvis de bliver testet positive for corona efterfølgende.

- Og så vidt vi har fået fortalt fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så spørger man, om folk har været til fodbold, når man laver smittesporing efter en positiv test, siger Claus Thomsen.

Klubberne registrerer navn og placering på alle tilskuere, som ser fodbold under superligaordningen. Skulle en tilskuer efterfølgende blive testet positiv, ved man dermed, hvem vedkommende har siddet tæt på under kampen.

Divisionsforeningen er fortsat klar til at ændre ordningen, hvis myndighederne skulle have forslag til, hvordan man kan afvikle kampe med tilskuere endnu mere sikkert.

- Men lige nu er der ingen dialog desværre, siger Claus Thomsen.