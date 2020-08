Clara Tauson triumferer i Portugal

Danskeren var favorit i mødet mellem verdensranglistens nummer 212 og 539. Finalen tippede da også hurtigt Tausons vej.

Først holdt hun sin egen serv for dernæst at bryde Carrascos. I sikker stil kom danskeren på 3-0, 4-1 og 5-2, før hun servede sættet hjem og vandt 6-3. Undervejs havde danskeren afgivet to breakbolde, men reddet begge gange.

I andet sæt var Tauson endnu mere suveræn og afgav ikke en eneste breakbold. Hun brød til både 2-1 og 4-1, og hun afsluttede den 89 minutter lange kamp med at vinde i eget serveparti.

Turneringen i Portugal er danskerens første på ITF-niveau efter flere måneders coronapause.