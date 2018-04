Clara Tauson tæt på at tage stor skalp i Fed Cup

Danskeren vandt første sæt i en tiebreak, og det så også lovende ud for Tauson i andet sæt, hvor hun var foran 4-2 og 5-3.

Det lignede en afgørelse, da Tauson foran 6-5 to gange fik chancen for at afgøre affæren i egen serv, men det lykkedes Grammatikopoulou at afværge de to matchbolde og få brudt.

Den seks år ældre græker vandt den efterfølgende tiebreak, og i tredje sæt kunne Tauson intet stille op.

Grammatikopoulou er nummer 171 på verdensranglisten, hvor den danske juniorspiller placeret som nummer 729.

Grækenland er dermed foran med 1-0 i duellen, der afgøres over tre kampe. Senere fredag skal Karen Barritza i aktion i single, inden dysten afsluttes med et opgør i double.

Det er allerede afgjort, at Danmark lørdag skal kæmpe om oprykning fra Europe/Africa Zone Group II. Det svarer til tennissportens fjerdehøjeste landsholdsniveau.