Clara Tauson melder fra til OL med en rygskade

Det bliver ikke til olympisk debut for tennisspilleren Clara Tauson i denne omgang.

Tauson var i første omgang ikke kvalificeret til legene, men på grund af flere afbud blev der plads til danskeren.

- Det er ikke nogen nem beslutning at sige nej til en plads ved OL. Men under de her betingelser er det den eneste rigtig beslutning.

- Jeg er heldigvis ung og håber derfor, at jeg kan få mulighed for at spille med ved OL allerede om tre år i Paris, siger Clara Tauson i en pressemeddelelse.

OL går i gang 23. juli og varer frem til 8. august. OL-turneringen i tennis indledes 24. juli.

- OL er noget særligt, da det kun afholdes hvert fjerde år, så det er naturligvis ærgerligt at måtte sige nej tak til en plads. Men vi tager ikke til OL bare for at være med.

- Vi tager til OL for at præstere, og det er ikke muligt med den skade, som plager Clara, siger Jens Anker Andersen, der er sportschef i Dansk Tennis Forbund.

Beslutningen vækker forståelse hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), der officielt står for udtagelsen af de danske atleter.

Søren Simonsen, der er dansk chef de mission ved OL, ærgrer sig også.

- Det kunne have været rigtig spændende at se Clara til OL allerede nu, men en skade gør afbuddet til den helt rigtige beslutning.

- Med de præstationer, Clara allerede har vist, er vi sikre på, at vi skal have en opredning klar i Paris 2024, siger Søren Simonsen.

På den seneste verdensrangliste er 18-årige Tauson røget tre pladser ned som nummer 96.