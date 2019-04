Citys målmaskine jagter historisk firedobbelt triumf

Men her i midten af april, hvor Europas topklubber gør klar til slutspurt, har Manchester City stadig chancen for for at vinde fire store titler.

Onsdag klokken 21 står Josep Guardiolas tropper over for sæsonens hidtil største opgave i Europas mest prestigefyldte klubturnering.

Efter 0-1 i første møde på Tottenhams nye hjemmebane er presset på Manchester City, der kæmper for at bevare chancen for at skrive historie.

Sidste uges nederlag viste tegn på, at de mange kampe tærer på City-spillernes kræfter.

Det mener Discoverys fodboldkommentator Mikkel Bischoff, der selv befandt i klubben som aktiv i 00'erne.

- Guardiola ved, at hvis Manchester City skal blive engelsk mester, skal de vinde alle kampe resten af sæsonen. For han regner med, at Liverpool vinder resten. De kan ikke træde ved siden af i Premier League.

- Han sparede et par spillere i første kamp mod Tottenham, fordi han ved, at de har en ekstra chance. De kunne stadig indhente det i anden kamp med et okay resultat i første. Det kan de ikke i Premier League.

- Det kan godt blive lidt en ulempe, at de spiller på to heste. Det kan blive dyrt, at han stillede med nogle reserver i første kamp, siger Bischoff.

Manchester City skal dog blot kaste et blik på statistikken for at tanke selvtillid.

Klubben med den stenrige ejerkreds har før denne uges kvartfinaler scoret suverænt flest mål, haft flest skud på mål og ramt træværket flest gange i Champions League denne sæson.

Til gengæld er manager Josep Guardiola endnu ikke nået længere end kvartfinalen med Manchester City. Og som træner i Bayern München var semifinalen tre gange endestationen.

Skulle det glippe i år, er det dog ikke noget, den spanske toptræner vil ligge søvnløs over.

- Den eneste grund til at gå i panik skulle være, at vi ikke kommer tilbage til turneringen. Jeg er ret sikker på, at vi deltager i Champions League i næste sæson, siger han til Sky Sports.

Adspurgt om Citys chancer for at vende 0-1 til avancement er Guardiola imidlertid klar i mælet.

- Hvis du spørger mig, kommer vi i semifinalen. Det er sådan, jeg har det.

- Det var sådan, jeg havde det lige efter kampen (mod Tottenham, red.), og da jeg genså kampen. Måske tager jeg fejl, men jeg tror på, at vi kommer i semifinalen, siger Guardiola.