Citys distancering af United overrasker Guardiola

Siden Josep Guardiola tog over i City i 2016 har det været byens blåklædte hold, der har regeret i Manchester. Ikke dem i rødt, som de lokale ellers har været vant til.

Spanieren har taget Manchester City til nye højder, og Manchester United er blevet skubbet af sin piedestal.

Magtskiftet i Manchester kommer bag på Guardiola, siger den spanske manager forud for søndagens lokalderby.

- Da jeg kom til England, forventede jeg ikke at have denne afstand til United efter tre-fire år, lyder det fra Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han forstår ikke, hvordan det er kommet så vidt, når han kigger på, hvad United har at gøre med.

- Der er ingen tvivl om Uniteds kvalitet, og jeg sætter pris på manageren (Ole Gunnar Solskjær, red.), og han repræsenterer klubben på en fantastisk måde.

- Når man analyserer deres spillere både individuelt og kollektivt, er de virkelig gode. Det er derfor, jeg ikke forstår forskellen (på de to hold, red.).

City jagter holdets fjerde sejr i træk over United på Old Trafford, men søndagens hjemmehold kan vise sig svære at besejre. United har ikke tabt i de seneste ni kampe.

Manchester-derbyet fløjtes i gang 17.30 dansk tid.