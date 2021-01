City tager tre sikre point mod Premier Leagues bundprop

Pep Guardiolas mandskab slog på hjemmebane Premier League-bundproppen Sheffield United, der ellers havde taget en overraskende sejr over Manchester United onsdag.

City vandt 1-0 på et mål kort inde i kampen af Gabriel Jesus.

Dermed forbliver Manchester City på førstepladsen i den engelske fodboldrække lidt endnu. Der er nu fire point ned til Manchester United, som dog kan komme tættere på senere lørdag mod Arsenal.

Sheffield United flytter sig af gode grunde heller ikke i tabellen. Holdet er stadig begravet på sidstepladsen med kun 8 point efter 21 kampe.

Allerede efter små ti minutter af lørdagens opgør slog Manchester City til.

Efter på imponerende vis at have holdt fast i bolden ved baglinjen på trods af at være omringet af modspillere sendte Ferran Torres den ind til Gabriel Jesus, som stod helt umarkeret næsten lige foran mål.

Brasilianeren havde endda tid til at lægge bolden til rette, så han sikkert kunne sende den i nettet.

Sheffield kom dog over den dårlige start. Selv om City sad tungt på bolden, fik hjemmeholdet svært ved at bryde gæsternes lavtstående defensiv ned og komme til de helt store chancer.

Sheffield selv havde ikke ret mange ambitioner fremad. Med cirka fem minutter tilbage sendte John Fleck et langskud lige forbi den ene stolpe, men tættere på en udligning kom Sheffield ikke.

Tidligere lørdag kom Newcastle ud af en skidt stime af resultater, da det på udebane mod Everton blev til en 2-0-sejr.

Crystal Palace vandt også for første gang siden 2. januar, da Wolverhampton blev slået 1-0. De to bundhold West Bromwich og Fulham, der begge ligger under nedrykningsstregen, spillede 2-2.