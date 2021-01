City slår United og booker pokalfinale mod Tottenham

På Old Trafford vandt City onsdag aften med 2-0 over lokalrivalen. Begge mål blev scoret i anden halvleg af John Stones og Fernandinho.

Manchester United magtede ikke at udnytte hjemmebanefordelen i semifinalen i Liga Cuppen mod Manchester City.

Første halvleg var en tæt og jævnbyrdig affære, og bedste forsøg kom fra Citys midtbanespiller Kevin De Bruyne, som ramte stolpen.

Men der blev ikke scoret et eneste mål i de første 45 minutter. Målene kom dog i anden halvleg, hvor City var det bedste hold på banen.

City-stopperen John Stones scorede efter en afslutning med låret til 1-0 blot fem minutter inde i anden halvleg.

John Stones kom løbende ind i feltet efter et frispark, som blev rettet en smule af, og englænderen skulle bare ramme bolden for at sende den i netmaskerne.

Efter 83 minutter fordoblede Citys midtbanespiller Fernandinho føringen på en flot flugter lige uden for feltet.

United-backen Aaron Wan-Bissaka headede efter et hjørnespark bolden lige ud til Fernandinho, og brasilianeren afsluttede resolut. Den gik ind helt ude ved den ene stolpe.

City-manager Pep Guardiola jublede på sidelinjen, og selv om der resterede en del tid, så virkede kampen afgjort.

United var da heller ikke i stand til at presse udeholdet og fremtvinge så meget som bare en reducering til slut.

Det er fjerde gang i træk, at City er klar til finalen i Liga Cuppen. De seneste tre år har City tilmed vundet turneringen.

I finalen skal City nu møde Tottenham, som tirsdag vandt hjemme over Brentford. Finalen spilles på Wembley 25. april.