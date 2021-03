City nedbryder Everton og er videre i FA Cuppen

Det står klart, efter at City-manager Pep Guardiola lørdag kunne se sit mandskab spille sig videre til semifinalerne i FA Cuppen med en udesejr på 2-0 over Everton.

Ilkay Gündogan og Kevin De Bruyne sørgede for det videre avancement med to scoringer inden for de sidste fem minutter.

Tyske Gündogan bragte gæsterne foran med 1-0 på et hovedstød i et angreb, hvor City lagde et tungt pres på Everton-forsvaret.

Først blev Kevin De Bruyne fældet på kanten af straffesparksfeltet, men bolden sprang hen til holdkammeraten Aymeric Laporte, der tordnede den op på overliggeren.

Gündogan stod klar på riposten og headede City foran.

Kort efter cementerede Kevin De Bruyne sejren, da belgieren med et velplaceret skud øgede til 2-0.

Manchester City topper suverænt Premier League, og samtidig er succesholdet i finalen i den engelske ligacup. Her venter Tottenham i finalen i slutningen af april.

Guardiolas mandskab er også fortsat med i Champions League, hvor englænderne møder Borussia Dortmund i kvartfinalen.