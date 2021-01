City nærmer sig førerhold efter fjerde PL-sejr i træk

Sejren bringer City op på tredjepladsen med 32 point for 16 kampe. Manchester United og Liverpool topper med henholdsvis 36 og 33 point for 17 kampe.

City havde chancer til en større sejr. Holdet dominerede kampen helt efter bogen og kom også tidligt til gode muligheder.

Efter 13 minutter burde Kevin De Bruyne have bragt City foran, da han kom i helt fri position alene med målmanden efter et glimrende bandespil med Ilkay Gündogan.

Brighton spillede en fin halvleg og forsvarede sig godt, og det så ud til at bringe en målløs første halvleg med sig, men i det 44. minut slog City til.

De Bruyne fandt med en flot aflevering unge Phil Foden, der trak ind i banen og fra kanten af feltet sparkede bolden fladt ind ved den ene stolpe til 1-0.

City gik tydeligvis efter at afgøre kampen hurtigt i anden halvleg, og der manglede ikke chancer. I et angreb med flere chancer hamrede Bernardo Silva bolden på stolpen efter knap et kvarter.

Fem minutter senere brød João Cancelo igennem og afsluttede, men keeper Robert Sanchez stod igen i vejen.

Brighton havde ikke meget at byde på offensivt, men et kvarter før tid var indskiftede Neal Maupay lige ved at slippe alene igennem, men John Stones kom tilbage og afværgede situationen for City.

Derfra tog City ingen unødige chancer. Den knebne sejr skulle køres sikkert i mål, og i tillægstiden fik man endda en chance for at fordoble sejrens størrelse.

De Bruyne skaffede et straffespark, men Raheem Sterling tonsede bolden over mål fra 11 meter.