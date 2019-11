City-manager før topbrag: Min plan kan fælde Liverpool

City-manager Josep Guardiola har alligevel en tro på, at det vil lykkes at fælde Jürgen Klopps Liverpool-mandskab.

- Jeg er aldrig gået ind til en kamp med følelsen af at være en outsider, og at jeg ikke vil vinde.

- Jeg har altid en følelse af, at hvis vi gør de specielle ting, som vi har lagt en plan for, så vil det give os chancen for at vinde, siger Guardiola før søndagens kamp på Anfield.

Liverpool topper Premier League efter 11 spillerunder med 31 point, mens de regerende mestre fra City følger efter med 25 point.

Som det eneste hold i ligaen har Liverpool endnu ikke tabt en kamp i denne sæson. Det er mere end to og et halvt år siden, at Liverpool senest tabte en kamp på Anfield.

Guardiola ved derfor, at der venter hans hold en udfordring af de store.

- Det kræver utrolig meget opmærksomhed af os i alle detaljer af spillet i 95 minutter, når de spiller, som de gør. Det er vi klar over.

- Hvis vi skal have en chance for at vinde, så skal vi også tro på, at vi vil vinde kampen. Hvis man bare tænker; "lad os se, hvad der sker," så er det ikke muligt, siger han.

Josep Guardiola har gæstet Anfield fire gange i sin tid som City-manager. Besøgene er endt med tre nederlag og et enkelt uafgjort resultat.

City vandt senest på udebane over Liverpool i maj 2003.

Kampen spilles klokken 17.30.