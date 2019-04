City holder mesterskabskurs med sejr i lokalderby

Fodboldnerverne var på højkant i Manchester onsdag aften, da byens to store fodboldklubber bragede sammen på Old Trafford.

Efter uafgjort ved pausen satte City sig på kampen i anden halvleg og scorede to gange, uden at man følte, at gæsterne spillede sig helt ud.

City topper dermed ligaen med 89 point foran Liverpool med 88 point, og begge hold har tre runder tilbage i sæsonen.

For United betød nederlaget endnu et knæk i drømmen om top-4, ligesom Arsenal heller ikke gjorde det nemmere for sig selv med et 1-3-nederlag ude til Wolverhampton.

I den strid har Tottenham på tredjepladsen 70 point, mens Chelsea, Arsenal og United følger efter med 67, 66 og 64 point.

Spillet bølgede frem og tilbage på Old Trafford i en livlig første halvleg, og United-keeper David De Gea måtte eksempelvis flot reddede et langskud fra Bernardo Silva.

Få sekunder efter måtte City-keeper Ederson så i aktion i den anden ende, da Marcus Rashford var igennem.

I slutningen af halvlegen satte City sig på spillet, og i det 43. minut fik gæsterne en stor chance, men Raheem Sterling afsluttede for svagt, og der blev ikke scoret før pausen.

Seks minutter inde i anden halvleg blev Fernandinho erstattet af Leroy Sané hos City, og overtallet på den offensive midtbane kunne ses.

Sané var hurtigt involveret i det offensive spil, og tre minutter senere kunne City så juble.

Bernardo Silva modtog bolden fra Ilkay Gündogan, og portugiseren trak ind i feltet og afsluttede fladt.

Bolden strøg i mål ved nærmeste stolpe, og City var foran 1-0.

En effektiv omstilling gav scoringen til 2-0. Sterling drev bolden frem og fandt Sané i venstre side, hvilket gik alt for stærkt for United.

Tyskeren tog et træk ind i feltet og bragede bolden i nettet, og derfra blev det for svært for United, der måtte se sig slået i egen hule af rivalerne.

Wolverhampton var i hopla med en 3-1-sejr over Arsenal.

Ruben Neves bankede Wolverhampton foran 1-0 efter 28 minutter på et direkte frispark, og ni minutter senere var det så Matt Doherty, der headede hjemmeholdet på 2-0.

I halvlegens overtid brød Diogo Jota så igennem og øgede til 3-0, inden Arsenals Sokratis Papastathopoulos reducerede til 1-3 ti minutter før tid.