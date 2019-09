City går amok med historisk lynføring i bizar kæmpesejr

Man anede, at noget var i gærde, da David Silva efter 52 sekunder prikkede bolden i mål efter et indlæg fra Kevin De Bruyne.

Efter 18 minutter førte hjemmeholdet 5-0 efter et raseri af en indledning på kampen, som fuldstændig satte Watfords forvirrede mandskab skakmat.

Det er aldrig tidligere sket, at et hold har bragt sig foran 5-0 så hurtigt i en kamp i Premier League.

Med storsejren fik City også fornemt vasket tavlen lidt renere efter nederlaget mod Norwich i den seneste runde og nåede op på 13 point.

Derimod må Quique Sánchez Flores konstatere, at han ikke har rettet op på ret meget, siden han tog over som Watford-manager, da Javi Gracia blev fyret efter fire runder.

Kønt er det ikke for Watford, der ligger sidst uden sejr og med en målscore på 4-18.

Sergio Agüero øgede til 2-0 efter syv minutter på et straffespark med sit mål nummer 100 i ligaen, og fem minutter senere blev Riyad Mahrez noteret for en scoring på et direkte frispark.

Efter et kvarter blev det så 4-0, da Bernardo Silva krøllede bolden i mål med et hovedstød efter et hjørnespark, og det gik bare alt for stærkt for Watford, da Nicolás Otamendi efter 18 minutter bragte City foran 5-0.

David Silva satte hurtigt bolden i gang efter et frispark og fandt Agüero, som med en hård pasning lagde bolden til rette for Otamendi, som ikke kunne undgå at score.

Så kunne Watford ellers traske til pause med tømmermænd, men gæsterne fik da fire minutters ro i anden halvleg, inden Bernardo Silva med sit andet mål i kampen øgede til 6-0.

Samme Silva sørgede for karrierens første ligahattrick efter en time, da han fik løbet bolden i mål efter et oplæg fra Kevin De Bruyne.

Man begyndte at frygte, at der ikke var flere mål i kampen, men så kanonerede De Bruyne bolden i mål med en hammer af et skud i det 85. minut.

Det brændte på i slutfasen, men City formåede akkurat ikke at tangere Manchester Uniteds rekordsejr på 9-0 over Ipswich i 1995.