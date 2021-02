City fortsætter sejrsstime og stormer mod mesterskab

City dominerede klart, og det var meget sigende, at holdet netop havde sparket sit syvende hjørnespark ud af lige så mange i opgøret, da bolden havnede hos formstærke Phil Foden, der resolut hamrede bolden i mål via en modstander.

Førerholdet havde stået for de fleste forsøg, da målet faldt efter 32 minutter. Til gengæld var Everton yderst effektiv, når chancen bød sig. Det gjorde den fem minutter senere.

Efter et forsøg på stolpen røg bolden ud på Richarlisons lår og ind i mål til udligning.

City havde stor boldbesiddelse efter pausen og pressede på for ny føring, og Everton kunne ikke blive ved med at holde stand. Efter lidt mere end en times spil scorede Riyad Mahrez flot via stolpen fra en position lige uden for feltet.

Et kvarter senere slog Bernardo Silva sejren fast, da han nettede fra nærmest samme position og med samme fornemme sparketeknik.

Citys forrygende stime er på det seneste blev forlænget gang på gang uden skadede Kevin De Bruyne, men nu er også han tilbage hos det skræmmende mandskab. Han blev skiftet ind til comeback i de sidste ti minutter.

I onsdagens tidlig kamp spillede Burnley og Fulham 1-1 i bundopgøret.

Fulhams danske anfører, Joachim Andersen, leverede assisten til Ola Ainas føringsmål tre minutter efter pausen.

Tre minutter senere udlignede hjemmeholdet, da Ashley Barnes blev spillet fri i feltet lige foran snuden på danske Andersen.

Fulham ligger tredjesidst med seks point op til Newcastle på den rette side af nedrykningsstregen og otte point op til Burnley.