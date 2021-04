City finder hul i Leicester-mur og fortsætter titelkurs

De 19 øvrige Premier League-klubbers tro på at indhente Manchester City i mesterskabskampen har i et stykke tid været meget lille.

Med sejren har City nu 17 point ned til Manchester United på andenpladsen.

Selv om United har spillet to kampe færre og skulle vinde sine resterende ni kampe, skal City blot hente 11 point i de sidste 7 kampe for at lukke alle matematiske muligheder.

De første 45 minutter lørdag i Leicester var præget af total Manchester City-dominans i boldbesiddelse.

Brendan Rodgers havde instrueret sit Leicester-mandskab i at stå kompakt, så City ikke kunne finde plads til at kombinere sig igennem.

Den mission lykkedes, da kun en stor chance til Riyad Mahrez fem minutter fra pause tvang Kasper Schmeichel til en god fodparade.

Gæsternes anden store chance var et drøn af et frispark fra Kevin De Bruyne, som prellede af på overliggeren.

Leicester havde så til gengæld heller ikke et eneste skud på mål, før Jamie Vardy i overtiden af første halvleg scorede på en kontra i klar offsideposition.

Scoringen blev korrekt annulleret, og 0-0 var status ved pausen.

Kampen åbnede sig mere op efter pausen, og hjemmeholdet begyndte også at få sat flere og bedre kontrastød sammen.

Alligevel var det fortjent Manchester City, som efter en lille times spil kom i front.

Backen Benjamin Mendy samlede en bold op i feltet, lavede en effektiv sparkefinte og lagde roligt bolden forbi Schmeichel i det fjerneste hjørne.

Scoringen tvang Leicester til at løsne lidt på skruerne i det defensive bolværk for at jagte en udligning. Den slags er guf for Manchester City.

Et kvarter før tid udnyttede Kevin De Bruyne den bedre plads til at skære leicesterbagkæden op med en sublim stikning, der endte med en scoring fra Gabriel Jesus.

Kort efter sparkede Riyad Mahrez en friløber forbi Schmeichels mål, men der kom aldrig spænding om udfaldet.