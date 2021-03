City fejer Gladbach af banen og snupper kvartfinalebillet

På neutral bane i Budapest blev det til en stensikker sejr på 2-0 over Borussia Mönchengladbach i den anden ottendedelsfinale på ungarsk græs mellem de to hold.

Begge Citys mål blev lavet i kampens indledning og fjernede hurtigt spændingen.

Tyskerne blev dermed ekspederet ud af turneringen med et samlet nederlag på 0-4, da den første ottendedelsfinale mellem de to hold også endte med en City-sejr på 2-0.

- Starten på kampen hjalp selvfølgelig meget. Vi var tålmodige fra start, og da vi scorede de to mål, var vi dækket godt ind, siger City-stjernen Kevin De Bruyne til engelske BT Sport efter tirsdagens sejr.

- Vi kontrollerede kampen og havde et par chancer i anden halvleg. Der skete ikke meget i anden halvleg, men det gav sig selv.

Netop på grund af nederlaget i den første kamp skulle Gladbach på måljagt tirsdag.

Men det tyske mandskab havde det svært fra start. Kevin De Bruyne sendte City på kvartfinalekurs, da han efter lidt over ti minutter bankede bolden i mål via overliggeren.

Kort tid efter blev det 2-0, da Phil Foden spillede Ilkay Gündogan helt fri foran mål. Tyskeren kvitterede ved at prikke bolden ind, og så var Gladbach efterladt med noget af et bjerg at bestige.

Målet virkede da også til at tage lidt af modet fra Gladbach-spillerne.

For selv om tyskerne forsøgte at presse City, der som vanligt var meget på bolden, blev det aldrig for alvor til oplagte muligheder foran det engelske holds mål.

Samtidig var Citys offensive ambitioner også blevet mindre som følge af den store samlede føring. Tempoet faldt derfor en smule, og som slutfløjtet nærmede sig, virkede det efterhånden som om, begge hold bare gerne ville have kampen overstået.