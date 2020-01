City er klar til cupfinale trods nederlag til United

City vandt den første kamp på Old Trafford med 3-1 og vinder dermed 3-2 sammenlagt.

City havde muligheder for at dræbe kampen tidligt med et mål i første halvleg, men det var United, der kom på 1-0 efter 35 minutter.

Et frispark blev sendt ind i feltet, hvor City i første omgang clearede svagt, så bolden havnede hos Nemanja Matic, der resolut hamrede bolden ind ved den nærmeste stolpe.

Det virkede som om, at City tog den samlede sejr for givet. Holdet havde svært ved at finde gejsten og leverede en tam indsats.

Det blev dog til enkelte store chancer, som da Raheem Sterling fik en friløber og misbrugte på det skammeligste efter knap en time.

Sergio Agüero havde bolden i nettet, men fik sit mål annulleret for offside.

United manglede blot et mål for at tvinge kampen ud i straffesparkskonkurrence, da der ikke bliver spillet med reglen om flest udebanemål, men Uniteds håb blev indskrænket et kvarter før tid.

Her fik målscorer Matic sit andet gule kort vekslet til et rødt af slagsen.

United fik dog muligheden for at score til 2-0 med tre minutter tilbage, men Fred fik ikke noget ud af et frispark lige uden for feltet.

I stedet kunne City liste den samlede sejr hjem.

Finalen mod Aston Villa spilles på Wembley 1. marts. City kan vinde turneringen for tredje år i træk.