City-back forbryder sig mod coronaregler nytårsaften

Mendy skulle angiveligt have inviteret tre personer til sit hjem nytårsaften, hvilket er et brud på reglerne om kun at mødes med personer, man bor sammen med.

Manchester City er bevidst om regelbruddet og har iværksat en intern undersøgelse.

- Klubben er opmærksom på en covid-19-overtrædelse nytårsaften, der involverer Benjamin Mendy, samt den efterfølgende mediedækning af det, siger en talsmand for Manchester City ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Selv om elementer i denne hændelse er blevet fortolket fejlagtigt i rapporterne, og trods spilleren offentligt har undskyldt for sin fejl, er klubben skuffet over at høre om overtrædelsen og vil gennemføre en intern efterforskning.

Tidligere i weekenden kom en Tottenham-trio i samme fokus for at have taget del i et større selskab i forbindelse med julen.

På sociale medier cirkulerede et billede af Sergio Reguilon, Erik Lamela og Giovani Lo Celso, der overtræder ligaens coronaprotokoller ved at være en del af en større komsammen.

En Tottenham-talsmand tog lørdag kraftig afstand fra hændelsen i et interview med The Guardian.

Premier League oplever i disse dage flere aflysninger af kampe på grund af coronasmittede spillere. Manchester City er blandt andet hårdt ramt af flere smittede op til søndagens kamp mod Chelsea.