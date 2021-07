Christian Nørgaard ser sig som EM-holdets førstereserve

Han ser også sig selv som værende landsholdets førstereserve forud for onsdagens EM-semifinale på England.

- Lige nu har jeg været vores første indskifter, og jeg har skullet været med til at lukke kampene ned, og den hat er jeg glad for, for den har jeg taget på mig, og jeg gør alt for at udfylde den rolle, siger Christian Nørgaard.

Han mener, at det har været nemt at glide ind på holdet fra bænken, og at det er en fordel, at Danmark i kampene mod Rusland, Wales og Tjekkiet var foran, da han blev sendt i aktion.

- Jeg håber da, det bliver samme scenarie mod England, altså at vi er foran.

- Jeg synes, det har været nemt at komme ind i kampene, og det her landshold er generelt ret let at komme ind på, for man er omringet af rigtig dygtige spillere.

- Det har været nemt at træde ind og ligge foran Andreas Christensen, Simon Kjær og Jannik Vestergaard. At ligge foran så stærke stoppere er guf for en 6'er. Det er som om, at de styrer mig med et joystick, og det er derfor, det er så nemt at træde ind i kampene, siger den defensive midtbanespiller.

Under EM har Kasper Hjulmand startet med Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg på de centrale midtbanepladser. Nørgaard erkender, at det bliver svært at erobre en startplads på en af holdkammeraternes bekostning i onsdagens semifinale på Wembley.

- På midtbanen har vi startet med de samme spillere under slutrunden indtil videre. Jeg håber altid på at starte - det kunne være fedt, men jeg er også klar til at komme ind og gøre en forskel fra bænken, lige som det har været tilfældet i de andre kampe, siger han.

27-årige Christian Nørgaard har spillet otte A-landskampe i karrieren.