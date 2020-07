Christian Gytkjær cementerer polsk topscorertitel

Christian Gytkjær slutter sæsonen som målkonge i Polen.

Med to mål i den sidste kamp søndag kom den danske angriber op på 24 scoringer for Lech Poznan i den bedste polske række. Det gør ham til klar topscorer - en titel, der allerede inden søndagens opgør var så godt som sikret. Nummer to på listen har lavet 16.