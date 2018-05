Christian Eriksens træner stopper rygter og forlænger

Her forlængede Christian Eriksens chef sin kontrakt med London-klubben for en femårig periode, så den udløber i 2023.

Pochettino, der har en fortid som argentinske landsholdsspiller, kom til Tottenham i 2014, og med ham i spidsen er klubben sluttet i top-3 i Premier League i de seneste tre sæsoner.

Til efteråret deltager englænderne i Champions League for tredje sæson i træk, når klubben indvier sit nybyggede stadion.

- Jeg er beæret over at have underskrevet en ny langtidskontrakt, da vi nærmer os en af de mest betydningsfulde perioder i klubbens historie.

'- Jeg er beæret over at være manageren, der skal lede det her hold på vores nye verdensklassestadion, siger Pochettino til klubbens hjemmeside.

Både Chelsea og Real Madrid har på rygtebasis i britiske medier været meldt interesseret i argentineren på det seneste.

Det er dog ikke rygter, som har været bekræftet.