Christian Eriksen og Inter haler ind på Juventus

4-0-sejren over Spal gør, at Inter nu ligger på andenpladsen i Serie A med 71 point efter 33 kampe.

Inter knokler for at holde liv i kampen om det italienske mesterskab, hvor Juventus har vaklet på det seneste - den gamle dame fra nord er dog stadig et par skridt foran med 77 point.

Spal ligner noget nær en sikker nedrykker med kun 19 point på kontoen og 11 point op til Genoa over nedrykningsstregen.

Antonio Candreva, Alexis Sánchez, Cristiano Biraghi og Roberto Gagliardini stod for målene for Inter.

Christian Eriksen spillede en rolle i både 3-0- og 4-0-målet, hvor han i begge tilfælde havde tredjesidste fod på bolden.

Danskeren, der i januar skiftede fra Tottenham, har ikke fået mange minutter på banen på det seneste, men torsdag fik han en fuld kamp. Cheftræner Antonio Conte har antydet, at danskeren skal gøre mere for at imponere.

- Han skal holde et vist niveau. Han forbedrer sig, og han er klar over, at han er skiftet til en ambitiøs klub, der kræver meget af ham, sagde han ifølge Sky Sports Italia.

Andetsteds i Italien fik Torino en 3-0-sejr hjemme over danskerklubben Genoa. Genoa har dermed kun et point ned til nedrykningsstregen.

Lasse Schöne spillede de første 75 minutter for Genoa, inden han blev afløst af landsmanden Lukas Lerager. Peter Ankersen sad på bænken i hele kampen for Genoa.