Christian Eriksen garanterer: Ingen fødsel under EM

Landsholdsspilleren Christian Eriksen tog kampbolden op under blusen efter sin første af to straffesparksscoringer i Nations League-sejren over Island som et symbol på en gravid mave.

Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, er nemlig gravid med parrets andet barn, men den danske befolkning har ingen grund til at være nervøs for, at fødslen kolliderer med sommerens EM-slutrunde.