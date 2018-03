Christian Eriksen: Statistik interesserer mig ikke

Statistik interesserer dog ikke Christian Eriksen synderligt, fortæller danskeren i et langt interview fredag med avisen Independent, som kalder Eriksen for "et kreativt geni".

- Når du har styret en kamp, så er det belønning i sig selv at have spillet godt. Selvfølgelig hjælper det, hvis du har scoret eller lavet en assist, men jeg tror, det er vigtigere for folk uden for banen.

- Der er masser af statistik. Der kommer mere og mere i fodboldverdenen, men jeg er ikke særlig optaget af det, siger Eriksen i interviewet.

Her nævner avisen, at Eriksen i øjeblikket ifølge Opta, som er verdens førende leverandør af sportsdata, er den tredjebedste oplægger til scoringer i de fem største europæiske ligaer inden for de seneste par år.

Han er noteret for 32 assister indtil nu og er i øjeblikket kun overgået af Kevin De Bruynes 39 i Manchester City og Neymars 37 i Paris Saint-Germain.

Danskeren forklarer i interviewet, at han har en fri rolle i Tottenham, men den er ikke mere fri, end at Eriksen må arbejde hårdt og løbe meget for holdet.

Han bliver spurgt om sin rolle i sammenligning med sine barndomsidoler, som var blandt andre Michael Laudrup og italienske Francesco Totti.

- Det er en ny æra. Det er nye tider og en ny måde at spille fodbold på sammenlignet med dengang. De (Laudrup og Totti, red.) var anderledes typer. De var mere andenangribere, end jeg er. De havde endnu mere frihed.

- Selvfølgelig har jeg frihed, men det er anderledes, for jeg ved, at jeg stadig har arbejdspligter for holdet, siger danskeren.

Han nævner, at han i høj grad spiller på sit instinkt i fodboldkampe, og det får han mulighed for lørdag, når Tottenham spiller FA Cup-kvartfinale mod Swansea.

Det sker efter skuffelsen i Champions League, hvor Tottenham blev sendt ud af Juventus.

- Vi er virkelig tæt på. Vi har tabt en finale og en semifinale. Vi har været i vigtige kampe, men har ikke fået det resultat, vi ønskede.

- Alle spillere, der kommer her nu, ønsker et trofæ. Sådan var det ikke, da jeg kom. Nu kommer spillere for at vinde noget. Det har ændret sig, siger Eriksen.

Tottenham møder Swansea på udebane lørdag, mens Manchester United også tager imod Brighton i en anden kvartfinale i FA Cuppen.