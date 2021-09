Christensen vil lade nederlag gå ud over Juventus

Chelsea havde indledt sæsonen med otte kampe uden nederlag på tværs af alle turneringer.

Men lørdag tabte Chelsea for første gang i sæsonen, da det blev til et nederlag på 0-1 hjemme til Manchester City i Premier League.

Andreas Christensen, som spillede hele kampen mod City, kræver oprejsning med det samme, når London-klubben onsdag aften gæster Juventus i Champions League.

- Det er den perfekte kamp at svare tilbage i. Det er ikke rart at tabe vores første kamp, men nu har vi en ny kamp, og det bliver endnu en hård opgave, siger Andreas Christensen til klubbens hjemmeside.

Juventus har fået en svingende sæsonstart med nederlag til Empoli og Napoli i Serie A. Italienerne vandt dog den første gruppekamp i Champions League med 3-0 ude over Malmö FF.

- Det bliver en vanskelig kamp, men det er en fantastisk mulighed for at vende tilbage til den fodbold, vi gerne vil spille, og den måde, vi ser os selv på.

- Der er ingen bedre måde at rejse sig fra et nederlag på end at slå et andet godt hold, mener Andreas Christensen.

Mod City var Chelsea ikke spilstyrende og skabte ikke mange chancer. Chelsea spillede med tre i bagkæden og med to wingbacks, der også skulle hjælpe til i forsvaret.

Med det system kan det i nogle kampe gå ud over offensiven, og det gjorde det mod City, som havde bolden mest og skabte flest chancer.

Andreas Christensen holder dog fast i, at Chelsea har fat i det rigtige system under manager Thomas Tuchel, og at det også kan virke mod Juventus.

- Vi ser ikke os selv som et defensivt hold. Vi har vist i andre kampe, at vi kan spille med fem eller tre i bagkæden med kvalitet. Vi vil styre begivenhederne, siger han.

Chelseas kamp ude mod Juventus spilles onsdag klokken 21.