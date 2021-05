Christensen og co. slår City og tager CL-titlen

Tyske Kai Havertz blev matchvinder i den portugisiske havneby Porto med en scoring umiddelbart før pausen.

Chelsea-spillerne virkede fra start skarpere end finalemodstanderne, og det lykkedes flere gange at splitte City-defensiven.

Fra sidelinjen kunne City-manager Pep Guardiola måbende se til, mens Chelsea gang på gang spillede sig frem til pæne målchancer.

London-mandskabet måtte dog vente 42 minutter, før det lykkedes at slå kapital af de gode offensive aktioner.

Her lagde Mason Mount en perfekt aflevering op gennem midten til Havertz, der trak fra sin oppasser og scorede til 1-0.

Ederson i City-målet stormede ud imod tyskeren, men keeperen kom for sent over for den hurtigere tysker, som tog et træk og lagde bolden ind i det tomme mål.

Kort forinden var danske Andreas Christensen blevet sendt på banen for Chelsea som erstatning for en skadet Thiago Silva.

Den danske midterforsvarer blev skadet 8. maj i et opgør mod netop City og havde ikke været i aktion siden. 25-årige Christensen havde meldt sig kampklar, men startede i første omgang på bænken.

Trods den sparsomme spilletid de seneste uger bidrog danskeren med sikkerhed i Chelsea-forsvaret, da City trykkede på, som kampen skred frem.

Citys muligheder for et comeback led dog et knæk, da anfører Kevin De Bruyne efter et lille kvarter af anden halvleg måtte trække sig med en hovedskade.

City var tvunget frem, og Chelsea kom i perioder til at stå langt tilbage. Det gav en masse spil inde i feltet, hvor Andreas Christensen blandt andet fik headet bolden ud af farezonen.

Det gav også lidt blottelser bagude for City, der var tæt på at indkassere endnu en Chelsea-scoring, da indskiftede Christian Pulisic med et kvarter tilbage fik muligheden alene med City-keeper Ederson.

Amerikanske Pulisic fik dog overplaceret sit skud.

Guardiola sendte Gabriel Jesus og Sergio Agüero ind fra bænken, men lige lidt hjalp det. I sin sidste kamp for City efter ti år i klubben kunne Agüero ikke gøre den store forskel.

Igen gjorde Andreas Christensen det fremragende, da han fik sat en tackling ind i en situation, hvor det for alvor brændte på.

Chelsea vandt for første gang Champions League-titlen i 2012. Dengang blev Bayern München slået i finalen.

Manchester City har endnu aldrig prøvet at vinde Europas største klubturnering.