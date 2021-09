Chris Anker Sørensens bror: Udlevede cykeldrømmen sammen

Sådan indleder Allan Bo Andresen et opslag på Facebook, hvor han sætter ord på sorgen, efter at hans bror Chris Anker Sørensen lørdag døde i en tragisk cykelulykke i Belgien.

De to nåede at køre på samme cykelhold i to år hos Team Designa Køkken, inden den 12 år ældre Allan Bo Andresen indstillede karrieren.

- Jeg er så ekstrem glad for alle de sjove ting, vi nåede at opleve sammen i hans alt for korte liv. Vi fik lov at udleve vores cykeldrøm sammen.

- Jeg var der, da han vandt sin første profsejr i Norge. Husker tydeligt, hvor stolt jeg var på hans vegne, og hvor ydmyg og taknemmelig han var for den hjælp, vi teamkammerater havde givet ham.

- Sidenhen tog karrieren fart. Han er unægtelig den rytter, som har opnået mest på ren og skær fightervilje og målrettethed. En vilje der ikke tåler nogen sammenligning, lyder det fra Allan Bo Andresen.

De to brødre skrev cykelbogen "Brødre på landevejen" sammen.

- Jeg er ligeledes meget taknemmelig over, at vi fik lavet vores bog sammen, et projekt der rykkede os endnu tættere, og vi fik mange fantastiske oplevelser sammen på den konto.

Chris Anker Sørensen var i Belgien i forbindelse med sit arbejde for TV2, hvor han skulle dække det igangværende VM.

På en træningstur blev han ramt af en varevogn og mistede siden livet. Det skete på strækningen langs Havenrandweg-Zuid i Zeebrugge, der ligger nord for byen Brugge.

Chris Anker Sørensen kørte som professionel cykelrytter i adskillige år for Bjarne Riis' hold, der i de år både hed CSC, Saxo Bank og Tinkoff-Saxo.

Han efterlod sig en kone og to døtre.