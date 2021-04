Chokeret Arsenal-chef savner helt basale færdigheder

Gæsterne scorede tre gange, og Arsenal tabte dermed 0-3. Det kunne imidlertid være gået meget værre, erkender Arsenals manager.

- Vi fortjente helt klart at tabe. Liverpool var bedre i alle dele af spillet og fortjente at vinde kampen med den margin - hvis ikke større, siger Mikel Arteta.

- Jeg tager ansvaret for måden, vi spillede på. Det er min fejl. Jeg skal sætte holdet op til at præstere på en anden måde. Lige nu er jeg i chok.

Mikel Arteta har haft ansvaret for Arsenal-mandskabet siden december 2019, og lørdagens præstation hører til de mere bemærkelsesværdige i hans tid i klubben.

- Jeg ved ikke, om det var den værste kamp, men det var nok en af de værste, siger spanieren.

- Vi gav alle bolde væk, og vi kunne ikke sætte tre afleveringer sammen. Der var for mange simple ting, der ikke blev gjort rigtigt. Det helt basale var der ikke, siger Mikel Arteta.

I den anden lejr var der glæde hos manager Jürgen Klopp, som har haft en svær sæson med sit Liverpool-mandskab.

- Det var et meget vigtigt signal at sende, for vi havde brug for at vise, at vi kæmper for det, siger tyskeren.

Liverpool, som er forsvarende engelsk mester, kæmper for at nå op blandt de fire bedste i tabellen, så klubben kan komme i Champions League i næste sæson.

Der er lige nu to point op til Chelsea på fjerdepladsen.

- Vi skal vinde vores kampe, og andre skal tabe. Vi skal lægge pres på klubberne foran, og det gjorde vi med sejren over Arsenal, siger Klopp.