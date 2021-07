Chokerede danskere kender ikke sensationel OL-guldvinder

- Nej, det skal jeg være ærlig at sige. Jeg tror, at hun i 2016 eller sådan noget kørte for Lotto. Men hun har ikke kørt på World Touren eller noget, siger en skuffet Cecilie Uttrup Ludwig, der sluttede på tiendepladsen.

Heller ikke Emma Norsgaard havde noget kendskab til Kiesenhofer, der sad i udbrud hele dagen og lykkedes med at holde blandt andet den stjernebesatte hollandske kvartet bag sig hele vejen til målstregen.

- Det er ikke fordi, jeg skal lyde arrogant, men jeg tror ikke, at hun er professionel, og jeg kender hende faktisk ikke.

- Jeg tror også, det var det, hollænderne tænkte, at hun nok gik kold. Det var deres fejl, at de ikke lavede noget, siger Emma Norsgaard.

De to danskere er stærkt kritiske over for den kørsel, rytterne fra de store nationer diskede op med på den 137 kilometer lange rute.

Især Holland med verdensranglistens nummer et, to, fire og fem reagerede alt for sent på truslen fra den østrigske udbryder.

- Jeg ryster på hovedet over den måde, der blev kørt på. Det er absurd. Det er så dårligt for kvindecykling, og alle tænker: "Hvad sker der?", siger Cecilie Uttrup Ludwig.

- Med ti kilometer igen kunne man se, at hun (Kiesenhofer, red.) havde fire et halvt minut, og så begyndte de at køre. Man tænker: "Det her skulle I have gjort for 40 kilometer siden".

- Jeg sad alene. De måtte tage noget initiativ, men der blev gamblet for længe. Det kan ikke være rigtigt. Jeg mangler ord. Det må have været røvdårligt cykelløb at se på, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Den hollandske eksverdensmester Annemiek van Vleuten krydsede målstregen som nummer to, mens der var bronze til Italien og Elisa Longo Borghini.