Chief-træners søn påkører bil med børn få dage før Super Bowl

Reid og to unge børn kom angiveligt til skade under ulykken - et af børnene alvorligt.

Det oplyser Chiefs fredag i en meddelelse.

Ulykken, der involverede flere biler, fandt sted torsdag aften lokal tid på en motorvej i Kansas City - bare tre dage før at Kansas City Chiefs skal spille Super Bowl mod Tampa Bay Buccaneers i Florida.

Britt Reid, der er assistenttræner for Chiefs, bliver ifølge lokalmediet KSHB efterforsket af politiet for at have kørt i påvirket tilstand.

Mediet citerer en politirapport, hvori der står, at Reid efter ulykken skulle have fortalt betjente, at han forinden havde fået to til tre drinks.

Ifølge KSHB påkørte Britt Reid to biler, der var stoppet i nødsporet af motorvejen, fordi den ene bil var løbet tør for benzin, hvorefter føreren af den anden bil ville hjælpe.

I politirapporten står der ifølge lokalmediet, at den ene af bilerne havde en femårig og en fireårig på bagsædet.

Den femårige fik livstruende skader i forbindelse kollisionen. Begge børn blev efter ulykken sendt til et hospital i nærheden.

Britt Reid slap selv fra ulykken uden livstruende skader. Ifølge rapporten blev han også transporteret til et hospital, da han klagede over mavesmerter.

KSHB skriver, at en lokal dommer efterfølgende gav politiet i Kansas City tilladelse til at tage en blodprøve fra Reid. Det fremgår ikke, om denne viste spor på alkohol i blodet eller ej.

35-årige Britt Reid har arbejdet som en del af sin fars stab, siden han blev cheftræner for Kansas City Chiefs i 2013. Britt Reid træner holdets linebackers.