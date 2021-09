Chelseaspanier dropper knælende racismeprotest

Når Marcos Alonso skal i aktion for Chelsea næste gang, kommer han ikke til at knæle forud for kickoff sammen med resten af holdet for at vise støtte til kampen mod racisme.

- Jeg synes måske, det (den knælende protest, red.) har mistet noget styrke, siger den spanske venstreback, der i stedet vil markere sin støtte til protesterne mod racisme på sin egen måde.

- Jeg er helt og aldeles imod racisme og enhver anden form for diskrimination. Jeg foretrækker bare at pege på logoet på trøjen, hvor der står "no to racism", som man gør i andre sportsgrene og fodbold i andre lande, forklarer han.

- Det er min måde at gøre det på. Det er bare en anden måde at gøre det.

Han har ikke talt med holdkammeraterne om det, men han forklarer gerne, hvis nogen spørger til det.

- Jeg mener ikke, det er nødvendigt, men hvis nogen vil snakke med mig om det, så fortæller jeg dem, præcis hvad jeg lige har fortalt, og jeg kan ikke forestille mig, det giver problemer, lyder det fra Alonso.

Den knælende protest, som startede i NFL i USA, nåede England i 2019/2020-sæsonen.

Wilfried Zaha blev tilbage i marts den første Premier League-spiller til at melde ud, at han ikke længere ville knæle. Han følte, at det bare var blevet en rutine, og at det ikke have haft nogen reel effekt.

