Chelseas oprustning fortsætter med engelsk landsholdsback

Chelsea fortsætter oprustningen forud for den kommende sæson i Premier League.

Onsdag har London-klubben været på rov i Leicester, hvor klubben har købt venstrebacken Ben Chilwell. Han har underskrevet en femårig aftale med Chelsea, skriver klubben på sin hjemmeside.

23-årige Ben Chilwell er også en vigtig brik på Gareth Southgates' engelske landshold. Han ser frem til at tørne ud for sin nye klub.

- Jeg er glad for at være skiftet til Chelsea i en spændende tid for klubben. Jeg ser frem til at blive en del af en ung og dynamisk trup under Frank Lampards ledelse. Vi skal kæmpe om hæder i næste sæson, og jeg kan ikke vente med at starte i klubben, siger Ben Chilwell.

Han har spillet for Leicester i hele sin professionelle karriere, og Kasper Schmeichels klub bliver da også godt betalt for at lade Chilwell gå. Ifølge engelske medier må Chelsea slippe på den høje side af 400 millioner kroner for backen.

I forvejen har Chelsea forstærket sig med den marokkanske kreatør Hakim Ziyech fra Ajax og den tyske landsholdsangriber Timo Werner fra RB Leipzig forud for den kommende sæson.