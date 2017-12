Chelseas Conte frygter ikke stærk modstand i CL-slutspil

Efter at Chelsea tirsdag spillede 1-1 hjemme mod Atlético Madrid, står det ellers klart, at englænderne bliver nummer to i sin gruppe.

Derfor kan Chelseas kampe i ottendedelsfinalerne potentielt blive mod storhold som Barcelona eller Paris Saint-Germain.

- Når man spiller i denne turnering, så må man være klar til at spille mod de bedste, siger italieneren.

Hans hold kunne være strøget til top i gruppe C, hvis spanierne var blevet besejret. I stedet tog Roma sejren i gruppen.

- I vores tilfælde ved vi, at vi kan stå over for Barcelona, PSG eller Besiktas. Uanset hvem det bliver, så skal vi være klar. Jeg tror, at vores modstandere er uheldige, hvis de trækker os, siger Conte.

Andre engelske hold klarede sig lettere gennem gruppespillet. Både Manchester City, Tottenham og Manchester United er kommet relativt nemt gennem den indledende del af Champions League.

- Men vores gruppe var virkelig hård. Det var nemt for flere af de andre at komme videre. Men denne sæson er hård. Man skal spille mange kampe. Det kan være problematisk at vinde for meget i starten, fordi vi spiller så mange kampe, siger Conte.

Han mener, at de engelske hold er gode, men Conte tvivler på, at de kan cruise videre med samme styrke.

- Måske ender et engelsk hold i finalen. Men så er det spørgsmålet, hvilken fysisk tilstand de vil være i, siger italieneren.