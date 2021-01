Chelsea skaffer millionoverskud trods corona

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kom Chelsea ud af regnskabsåret frem til 30. juni med en mindre omsætning end året forinden, men klubben kunne alligevel notere sig over et overskud på 32,5 millioner pund svarende til 266 millioner kroner.

En væsentlig grund til overskuddet er, at Chelsea solgte belgiske Eden Hazard til Real Madrid for et stort millionbeløb i sommeren 2019.

Handlen menes at have indbragt Chelsea et beløb i omegnen af 100 millioner euro, som svarer til cirka 743 millioner kroner.

Desuden sikrede London-klubben sig en bunke penge ved at kvalificere sig til Champions League, hvor holdet røg ud til Bayern München i ottendedelsfinalen.

Ifølge Chelsea var klubben imidlertid på vej mod et rekordgodt regnskab, før coronaen ramte.

- Som mange andre virksomheder har pandemien haft en stor betydning for Chelseas indtægter, men det er et tegn på styrke og stabilitet i vores økonomi, at selskabet alligevel kan præsentere et overskud, siger Chelseas bestyrelsesformand, Bruce Buck, ifølge Reuters.

Chelsea har fået en blandet start på den nye sæson. Holdet ligger på sjettepladsen i Premier League, men er gået videre til Champions Leagues ottendedelsfinale som gruppevinder.