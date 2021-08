Chelsea sætter Crystal Palace til vægs i Joachim Andersen-debut

Allerede fra start var det en ensidig affære med Chelsea på bolden. Men Palace stod lavt i banen og gjorde derfor arbejdsbetingelserne svære for hjemmeholdet.

Derfor skulle der også en dødbold til for at få hul på målkontoen i den nye Premier League-sæson.

Få meter uden for Palace' straffesparksfelt kunne Chelseas wingback Marcos Alonso overlegent lægge bolden hen over muren og op i det korte målhjørne.

Føringsmålet fik dog ikke hjemmeholdet til at lette foden fra speederen, men fortsatte i stedet med at presse på for at udbygge føringen. Crystal Palace virkede i første halvleg i det hele taget modløse.

Kort inden pausen kunne Andreas Christensen lægge en diagonalaflevering langt ud på kanten, hvorefter Guaita i Palace-målet kunne bokse et hårdt indlæg ud i fødderne på Christian Pulisic.

Han fik lidt heldigt lobbet bolden ind i toppen af målet. Første halvleg sluttede 2-0.

Anden halvleg startede, som første halvleg sluttede - med Chelsea som den dominerende part.

Flere gange forsøgte Crystal Palace at få etableret et koordineret pres, men Chelsea var hele tiden gode til at tage trykket af kampen ved at spille bolden roligt rundt i egne rækker.

Det udnyttede den 22-årige forsvarsspiller Trevoh Chalobah, da han med en kraftfuld afslutning fra distancen passerede Guaita i målet efter 58 minutter.

Dermed kunne Joachim Andersen, der fik de sidste 30 minutter på banen, se Chalobah lukke kampen med sin 3-0-scoring.

Tidligere på dagen blev Leeds trynet af Manchester United, der vandt med 5-1 efter et hattrick af Bruno Fernandes.

Sideløbende med Chelseas kamp vandt Watford lidt overraskende 3-2 over Aston Villa.

Derudover fik Brighton vendt 0-1 til 2-1 ude mod Burnley. Desuden tog Everton alle tre point mod Southampton med en 3-1-sejr.

Leicester tog en smal 1-0-sejr over Wolverhampton, hvor Jannik Vestergaard blev indskiftet i sin debut.