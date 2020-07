Chelsea sætter CL-konkurrenter under pres med ny sejr

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea, som tirsdag aften vandt 3-2 ude over Crystal Palace.

Chelsea er nu på tredjepladsen. Men Leicester kan dog senere tirsdag aften tilbageerobre tredjepladsen med en sejr ude mod Arsenal.

Crystal Palace fik en yderst uheldig åbning på kampen. Forsvarsgeneralen Gary Cahill blev skadet, da han skulle spurte efter en bold i kamp mod Chelseas Willian.

Mens Cahill, der i en årrække spillede i Chelsea, røg i græsset, fik Willian fat i bolden og sendte den ind til Olivier Giroud. Den franske angriber skuffede ikke og bragte Chelsea foran 1-0.

Cahill tog sig til bentøjet - det lignede en muskelskade - og måtte hjælpes ud af banen, mens holdkammeraterne brokkede sig forgæves til både dommer og Chelsea-spillere.

Palace-spillerne mente, at Chelsea kunne have vist fair play og stoppet spillet i situationen. Tv-optagelser viste, at Willian umiddelbart havde øjnene rettet mod bolden og slet ikke havde set Cahill blive skadet.

Til gengæld var der ikke noget at diskutere efter en lille halv times spil, da Christian Pulisic bankede bolden i mål til 2-0. Igen stod Willian for assisten.

Pulisic modtog bolden i venstre side, amerikaneren tog et hurtigt træk og hamrede resolut bolden i mål.

Den scoring kunne dog ikke måle sig med Wilfried Zahas drøn af et mål til 1-2 kort tid efter. Kantspilleren modtog bolden og sendte et langskud afsted, hvor Kepa Arrizabalaga var chanceløs i Chelseas mål.

Chelsea så ud til at have lukket kampen helt, da indskiftede Tammy Abraham scorede til 3-1 med 20 minutter tilbage.

Men næsten med det samme fik Christian Benteke reduceret, så der var lagt op til en spændende afslutning, hvor hjemmeholdet så et forsøg ramme indersiden af stolpen i overtiden.

I bundstriden snuppede Watford en yderst vigtig 2-1-hjemmesejr over Norwich. Den tidligere Manchester United- og Arsenal-angriber Danny Welbeck blev matchvinder med et flot saksesparksmål.

Dermed har Watford på den rigtige side af nedrykningsstregen fire point ned til både Aston Villa og Bournemouth, som begge har en kamp i baghånden.

Til gengæld er Norwich plantet på sidstepladsen. Nu med ti point op til Watford og en redning. Og med kun fire kampe igen.