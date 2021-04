Chelsea nærmer sig CL-semifinaler med sejr over Porto

Onsdagens kamp var dog Chelseas "udekamp", og London-holdet har derfor sikret sig en godt udgangspunkt.

Chelsea-træner Thomas Tuchel havde som vanligt Andreas Christensen med fra start i forsvaret.

Danskeren og hans kolleger i defensiven måtte på arbejde fra start. Porto pressede således mest på i kampens indledning. Chelsea havde ikke travlt med at komme fremad, og hjemmeholdet tog teten, men havde svært ved at komme til chancer.

I stedet slog Chelsea til efter lidt over en halv time. Mason Mount modtog bolden lidt uden for feltet, lavede en elegant vending og sparkede.

Skuddet så ud til at være overkommeligt for Portos målmand, men bolden røg i nettet til 1-0.

Målet knækkede ikke Porto, der kæmpede videre. Men rigtig farligt blev det ikke i Chelsea-feltet.

I stedet begyndte det at lugte af et 2-0-mål, som slutfløjtet nærmede sig. Christian Pulisic hamrede først bolden over stolpen, hvorefter Ben Chilwell lidt efter fik den helt over stregen.

Venstrebacken opsnappede en dårlig tæmning af Portos Jesús Manuel Corona langt nede på hjemmeholdets banehalvdel og stak afsted mod mål.

Chilwell rundede målmanden og kunne løbe bolden ind i et helt tomt mål til kampens slutresultat.