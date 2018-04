Chelsea-manager: Champions League bliver svær at nå

Derfor er det også blevet et stort tema, om Conte får lov til at fortsætte i jobbet.

- Jeg ved det ikke. Det er klubbens beslutning. Som jeg har sagt før, er det ikke noget, der bekymrer mig, siger Antonio Conte ifølge nyhedsbureauet Reuters efter søndagens nederlag på 1-3 hjemme mod lokalrivalen Tottenham.

Det var første gang i 28 år, at Chelsea tabte hjemme til Tottenham i ligaen, og det kostede dyrt i tabellen.

Chelsea kunne mindske Tottenhams forspring på fjerdepladsen til to point, men i stedet er gabet nu på hele otte point. Conte medgiver, at hullet bliver svært at lukke.

- På den ene side må vi være realistiske at sige, at holdene over os har fart på, og vi forspildte en god chance for at reducere gabet op til Tottenham.

- På den anden side må vi bare gøre vores bedste for at tage en Champions League-plads, men det bliver ikke nemt nu. Det ved vi, siger Conte til klubbens hjemmeside.

Chelsea er ude af denne sæsons Champions League efter det samlede nederlag til Barcelona i ottendedelsfinalen.