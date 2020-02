Chelsea lægger afstand til skadesramte Tottenham med sejr

Dermed har Chelsea 44 point for 27 kampe, mens Tottenham er på 40 point for lige så mange kampe på femtepladsen.

Chelsea tog lørdag et stort skridt mod at beholde fjerdepladsen i Premier League - i hvert fald lidt endnu.

Tottenham havde ellers mulighed for at overhale Chelsea i tabellen, men Christian Eriksens tidligere klub er i øjeblikket hårdt ramt af skader og mangler blandt andet stjerneangriberne Heung-min Son og Harry Kane.

VAR kom i fokus i kampen, da Tottenhams Giovani Lo Celso stemplede Chelseas César Azpilicueta.

Hændelsen blev set igennem af VAR, men Lo Celso slap for udvisning, selv om det lignede et direkte rødt kort.

Efter kampen har dommersammenslutningen i engelsk fodbold (PGMOL) ifølge Sky Sport indrømmet, at det var en fejl, at der ikke blev givet rødt kort.

Andreas Christensen spillede hele kampen i Chelsea-forsvaret. Han bar en ansigtsmaske til at beskytte næsen, som han brækkede i mandagens Premier League-kamp mod Manchester United.

Bag masken kunne danskeren se sit hold komme bedst fra start i lørdagens direkte opgør om fjerdepladsen.

Efter et kvarter gav det pote, og tredje forsøg gav mål for Olivier Giroud. Franskmanden blev sendt afsted på en friløber mod Tottenhams målmand Hugo Lloris, der dog med en fodparade snuppede det første forsøg.

Riposten sendte Ross Barkley på stolpen, inden Giroud fik chancen igen og sendte den nye ripost i mål.

Anden halvleg var blot få minutter gammel, da Chelsea fordoblede forspringet på et drømmehug fra venstresiden af Marcos Alonso.

Kort før tid bragte Tottenham lidt spænding tilbage i kampen, da indskiftede Érik Lamela sendte et forholdsvis ufarligt skud mod mål, der blev snittet af Antonio Rüdiger, som blev noteret for et selvmål.