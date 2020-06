Chelsea lægger afstand til Manchester United i CL-ræs

Aston Villa gik til pause med en føring, men Chelsea vendte billedet på to minutter i anden halvleg og slog fortjent hjemmeholdet på mål af Christian Pulisic og Olivier Giroud.

Sejren bringer Chelsea op på 51 point. Det rækker til en fjerdeplads, og der er nu fem point ned til forfølgerne Manchester United og Wolverhampton.

Kigger manager Frank Lampard og co. opad, er der tre point til Leicester på tredjepladsen. Aston Villa ligger næstsidst i ligaen, men kan glæde sig over, at der kun er et point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Det var ellers oprykkerne fra Birmingham, der noget ulogisk tog føringen efter 43 minutter af søndagens opgør. Kortney Hause scorede til 1-0 på en returbold.

Forinden havde Chelsea ellers siddet på det meste og skabt de største chancer, og for anden kamp i træk var usikkert målmandsspil fra Villa-keeper Ørjan Nyland ved at skabe problemer. Men det blev ved skrækken.

Chelsea fastholdt overtaget i anden halvleg, og det gav pote efter pausen.

Efter en time tog Pulisic et godt løb til bageste stolpe, hvor amerikaneren ugeneret sparkede et indlæg fra César Azpilicueta i kassen.

Spanieren var også manden bag oplægget til 2-1. Det mål blev skabt bare to minutter efter det udlignende mål, og efter et par hurtige afleveringer langs jorden hamrede Giroud bolden i nettet via en Villa-fod.

Med en sejr i bagagen kan Chelsea nu begynde forberedelserne til hjemmekampen mod Manchester City. Den spilles om fire dage på Stamford Bridge.