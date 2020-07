Norwich-talentet Todd Cantwell (i gult) spillede en god kamp mod Chelsea, men bliver her nedlagt af Mateo Kovacic.

Chelsea konsoliderer tredjepladsen med to kampe tilbage

Chelsea har gode muligheder for at tage en plads i næste sæsons Champions League efter sejren over Norwich.