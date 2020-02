Chelsea køber kantspilleren Hakim Ziyech i Ajax

Ajax har solgt profilen Hakim Ziyech til Chelsea for et beløb, der kan stige til 329 millioner kroner.

Kantspilleren Hakim Ziyech er solgt fra Ajax til Chelsea og skifter til sommer, bekræfter begge fodboldklubber på deres hjemmesider.

Ajax oplyser, at Chelsea betaler 40 millioner euro (299 millioner kroner) med det samme, og at beløbet kan stige til 44 millioner euro (329 millioner kroner), hvis det går godt for Hakim Ziyech i London-klubben.

Skiftet afhænger dog af, at Hakim Ziyech bliver enig med Chelsea om de personlige vilkår, oplyser Chelsea.

Hakim Ziyech kan spille på begge kanter og er kendt for at have et godt spark med venstrebenet.

Den 26-årige marokkanske landsholdsspiller har spillet 160 officielle kampe for Ajax, efter at han debuterede i september 2016. Det er også blevet til 49 mål ifølge Ajax' hjemmeside.

I denne sæson har Hakim Ziyech scoret 6 mål i 18 kampe for Ajax i den hollandske Æresdivision. Det er også blevet til to mål i seks kampe i Champions League.

Chelsea råder lige nu over blandt andre kantspillerne Pedro og Willian, men begge har kontraktudløb i London-klubben til sommer.