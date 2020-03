Chelsea kæmper med at opretholde motivation under krise

Det fortæller Chelseas manager, Frank Lampard, i et interview over Facetime til klubbens hjemmeside.

Fodboldspillerne hos den engelske storklub Chelsea kæmper med at holde motivationen under coronakrisen.

Fodbold i England er blevet suspenderet indtil mindst 30. april, men denne dato ventes at blive skubbet tilbage på et møde med Premier League-klubber i næste uge.

Derfor træner Premier League-holdet i øjeblikket på egen hånd på grund af coronavirusset, der hærger verden over.

Lampard fortæller, at det er svære tider for spillerne, fordi de ikke ved, hvad der foregår i fremtiden.

- Vi har set, hvordan tingene ændrer sig meget hurtigt. Vi må bare forholde os til de datoer, der bliver sat. Men det er svært. Det sidste, jeg ønsker, er at presse spillerne til at gøre det, og det uden nogen særlig plan, siger han.

Holdet har været i karantæne, efter at den unge spiller Callum Hudson-Odoi blev testet positivt for virusset den 12. marts. Han er siden blevet erklæret rask.

- Situationen har ændret sig. Det her er helt nyt for os. Jeg har fortalt spillerne, at jeg er der for dem, fordi det er en krævende periode for os alle. Vi er alle i samme situation, så vi prøver at være positive, siger Lampard.

Andre spillere som den brasilianske Willian har fået lov til at vende hjem for at være tættere på deres familier.

- Jeg tror, at motivationen hos alle i øjeblikket kredser sig om, hvordan deres familier og pårørende har det, og nogle gange er erkendelsen sandsynligvis, at der er meget vigtigere ting end fodbold, siger Frank Lampard.