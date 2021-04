Chelsea jagter oprejsning i CL efter ydmygende nederlag

Chelsea bliver nødt til at ryste weekendens pinlige nederlag af sig, hvis Premier League-klubben skal lykkes mod FC Porto i første opgør af Champions League-kvartfinalerne onsdag, vurderer den tyske træner.

- Det er vigtigt, at vi fordøjer resultatet. Jeg så det ikke komme. Nu må vi alle tage ansvar - inklusive mig - og ryste nederlaget af os, siger Tuchel ifølge AFP.

En imponerende stime på 13 kampe uden nederlag blev brudt af West Bromwich, og ifølge Tuchel skal resultatet ses som et "wake-up call".

- Vi kan ikke miste hovedet nu efter 14 eller 15 gode kampe. Det er et "wake-up call", og vi skal nok svare tilbage, siger cheftræneren.

Portugisiske Porto slog Juventus ud af ottendedelsfinalerne, og selv om Chelsea er favorit til at gå videre til semifinalerne, er det ikke en opgave, hovedstadsklubben tager let på, understreger Tuchel.

- Jeg har en følelse af, at vi kan overvinde Porto, men det bliver en hård kamp.

- Det er et meget erfarent mandskab i denne turnering og er blevet portugisisk mester mange gange. Dette vidner om en vis mentalitet.

- Men vi er stærke nok og tror på, at vi kan komme videre fra denne runde, fastslår Tuchel.

Porto står over for en svær opgave, og den bliver ikke nemmere af, at holdets anfører, Sérgio Oliveira, er i karantæne. Træner Sérgio Conceição understreger dog, at intet er umuligt på fodboldbanen.

- Vi er klar over, at vi kommer på en vanskelig opgave, men vi er klar. I livet er intet umuligt, især ikke i fodbold, siger den portugisiske træner forud for opgøret, som spilles i spanske Sevilla.

Kampen mellem Chelsea og Porto begynder onsdag klokken 21.