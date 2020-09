Chelsea henter forstærkning på målmandsposten

- Jeg er meget begejstret over at skifte til Chelsea. Det er en drøm for mig at blive en del af den spændende trup og arbejde med Frank Lampard og hans trænerteam.

- Jeg ser frem til at møde holdkammeraterne og kan ikke vente med at komme i gang, siger Mendy.

Klubben melder intet om overgangssummen, men britiske medier erfarer, at Chelsea betaler omkring 22 millioner pund for Mendy svarende til 179 millioner kroner.

Indkøbet skal ses i lyset af, at den spanske målmand Kepa Arrizabalaga har haft svært ved at leve op til forventningerne i Chelsea. Han fejlede så sent som i weekenden ved målet til 0-2, da Chelsea tabte med samme cifre til Liverpool.

Den 28-årige Mendy tørnede ud for Reims i tre sæsoner, inden han sidste sommer skiftede til Rennes, der i sidste sæson blev nummer tre i den franske liga og nu skal deltage i Champions League.

Desuden var Mendy sidste år førstemålmand på Senegals landshold.