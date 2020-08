Chelsea henter den brasilianske forsvarsprofil Thiago Silva

- Jeg er glad for at være en del af Frank Lampards spændende trup i næste sæson, hvor jeg vil kæmpe med om titler, siger Thiago Silva til klubbens hjemmeside.

Chelsea oplyser, at klubben har mulighed for at forlænge aftalen med yderligere et år.

Skiftet øger konkurrencen om de centrale forsvarspladser i Chelsea, hvor danske Andreas Christensen er en del af truppen.

Thiago Silva har tidligere blandt andet spillet for AC Milan og FC Porto.

Han står noteret for 88 landskampe for det brasilianske landshold, hvor han er tidligere anfører.

Der har været gang i spillerhandlerne i Chelsea den seneste tid. Onsdag offentliggjorde klubben, at den havde hentet Ben Chilwell i Leicester som forstærkning til venstreback-pladsen.

I denne uge har klubben ligeledes hentet det franske talent Malang Sarr, som man dog straks har lejet ud.

I forvejen har Chelsea forstærket sig med den marokkanske kreatør Hakim Ziyech fra Ajax og den tyske landsholdsangriber Timo Werner fra RB Leipzig forud for den kommende sæson.